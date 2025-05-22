Генетик Волчков: генетическая персональная терапия сможет вылечить любые болезни

— Ученым нужно было еще проверить эффективность препарата на специально выращенных мышах. Они создали генно-модифицированных мышей, у которых с рождения была похожая мутация в гене CPS1. Их начали растить, как только узнали о болезни мальчика. Если на макаках ученые проверили безопасность, то на клетках и мышах со схожим заболеванием, — эффективность. И еще раз посмотрели, как много нецелевых генов отредактировано, — их оказалось не много. Потом, когда пациенту исполнилось шесть месяцев, ученые подали заявку на новый препарат, которая была одобрена через 1 неделю.