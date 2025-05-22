Украинка взорвала гранату во дворе, убив ребенка своих соседей

Уточняется, что пьяная 41-летняя женщина пришла к соседям с просьбой отвезти ее в магазин. Получив отказ, она ушла домой, однако позже вернулась с гранатой Ф-1. Взрыв произошел во дворе дома соседей, в результате чего погиб трехлетний сын соседей.