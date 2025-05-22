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Украинка взорвала гранату во дворе, убив ребенка своих соседей

Женщина взорвала гранату в Николаевской области на юге Украины, в результате чего погиб трехлетний ребенок. Об этом в четверг, 22 мая, сообщила региональная полиция.

Женщина взорвала гранату в Николаевской области на юге Украины, в результате чего погиб трехлетний ребенок. Об этом в четверг, 22 мая, сообщила региональная полиция.

Уточняется, что пьяная 41-летняя женщина пришла к соседям с просьбой отвезти ее в магазин. Получив отказ, она ушла домой, однако позже вернулась с гранатой Ф-1. Взрыв произошел во дворе дома соседей, в результате чего погиб трехлетний сын соседей.

При этом позже женщина скончалась от полученных травм. Позже правоохранительные органы нашли в ее доме более ста патронов, передает ТАСС.

3 апреля произошла похожая ситуация: в результате взрыва гранаты на рынке «Юность» в Деснянском районе Киева погибли два человека. По данным киевских правоохранительных органов, погибшим местным жителям было 59 и 60 лет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В конце февраля в Николаеве в результате взрыва, произошедшего после того, как женщина подошла к двум группам военкомов, погиб один военнослужащий, еще шестеро человек получили ранения.