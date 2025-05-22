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После 40 лет в Афганистане советский солдат был шокирован женской внешностью

Вернувшийся из Афганистана бывший солдат армии Советского Союза Сергей Красноперов прокомментировал актуальные веяния в женской моде.

Вернувшийся из Афганистана бывший солдат армии Советского Союза Сергей Красноперов прокомментировал актуальные веяния в женской моде. Подробнее своим видением он поделился в интервью «RT на русском».

«…Как две ливерные колбасы. Это мода?» — процитировали Сергея Красноперова в RT.

Таким образом бывший военнослужащий охарактеризовал наращивание женщинами губ с помощью инъекций ботокса. Также Сергей Красноперов выразил удивление относительно действующих среди россиянок трендов одежды.

Спорные момент, связанные с модой на пластические операции, вызывают замешательство не только у представителей старшего поколения. Ранее в материале «МК» была подробно разобрана проблема «одержимости молодостью» среди российских женщин.