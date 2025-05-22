После 40 лет в Афганистане советский солдат был шокирован женской внешностью

Вернувшийся из Афганистана бывший солдат армии Советского Союза Сергей Красноперов прокомментировал актуальные веяния в женской моде. Подробнее своим видением он поделился в интервью «RT на русском».
«…Как две ливерные колбасы. Это мода?» — процитировали Сергея Красноперова в RT.
Таким образом бывший военнослужащий охарактеризовал наращивание женщинами губ с помощью инъекций ботокса. Также Сергей Красноперов выразил удивление относительно действующих среди россиянок трендов одежды.
Спорные момент, связанные с модой на пластические операции, вызывают замешательство не только у представителей старшего поколения. Ранее в материале «МК» была подробно разобрана проблема «одержимости молодостью» среди российских женщин.