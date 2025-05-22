Четыре района Гродненской области определились с днями трезвости

В Зельвенском районе продажа водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более будет ограничена в день проведения у школьников выпускных вечеров. Ограничение будет действовать с 18:00 дня проведения выпускных вечеров до 08:00 следующего за ним дня.