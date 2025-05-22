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Четыре района Гродненской области определились с днями трезвости

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Власти четырех районов Гродненской области определились с датами проведения антиалкогольных акций «День трезвости», соответствующие решения райисполкомов опубликованы в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

В Зельвенском районе продажа водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более будет ограничена в день проведения у школьников выпускных вечеров. Ограничение будет действовать с 18:00 дня проведения выпускных вечеров до 08:00 следующего за ним дня.

Аналогичное решение принято и властями Дятловского и Сморгонского районов. А в Кореличском районе также на школьные выпускные, но с 15:00 дня проведения выпускных вечеров до 08:00 следующего за ним дня.

Однако есть исключения: ограничения не будут распространяться на продажу спиртного в объектах общепита на розлив.