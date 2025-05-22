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Аэропорт Внуково сообщил о задержке рейсов из-за вводившихся ограничений

Пассажиров призвали отнестись к ситуации с пониманием.

Некоторые рейсы в столичном аэропорту «Внуково» выполняются с задержками времени вылета из-за вводившихся ограничений полетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Там напомнили, что ограничения на прием и отправку самолетов действовали для обеспечения безопасности полетов.

«В связи с имевшимися ограничениями использования воздушного пространства по требованиям безопасности полетов, отдельные рейсы выполняются с задержками времени вылета от первоначального по расписанию», — следует из сообщения аэропорта.

Пассажиров призвали отнестись к ситуации с пониманием.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбила 11 БАЛА, летевших на Москву.

Временные ограничения на взлет и посадку самолетов вводились в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский.