Аэропорт Внуково сообщил о задержке рейсов из-за вводившихся ограничений

Некоторые рейсы в столичном аэропорту «Внуково» выполняются с задержками времени вылета из-за вводившихся ограничений полетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Там напомнили, что ограничения на прием и отправку самолетов действовали для обеспечения безопасности полетов.
«В связи с имевшимися ограничениями использования воздушного пространства по требованиям безопасности полетов, отдельные рейсы выполняются с задержками времени вылета от первоначального по расписанию», — следует из сообщения аэропорта.
Пассажиров призвали отнестись к ситуации с пониманием.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбила 11 БАЛА, летевших на Москву.
Временные ограничения на взлет и посадку самолетов вводились в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский.