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В самарском аэропорту ночью 22 мая были задержаны и отменены 4 рейса в Москву

Несколько авиарейсов из Самары в Москву задержали ночью 22 мая.

Вечером 21 мая и утром следующего дня произошли изменения в графике полётов из-за временного закрытия столичных аэропортов. Об этом сообщает ГТРК «Самара».

Так, согласно табло самарского аэропорта Курумоч, следующие рейсы стартовали позже назначенного времени:

Рейс авиакомпании Победа (Курумоч-Внуково), отправление было перенесено с 23:55 на 01:32.

Ютэйр (Курумоч-Москва) отправился в путь в 01:39 вместо 23:10.

Аэрофлот (Курумоч-Шереметьево) отложился с 23:05 до 02:01.Утренний же рейс Аэрофлота в Шереметьево вообще отменён.

Эти задержки связаны с введением временных ограничений на приём самолётов московскими аэропортами из соображений безопасности.

Согласно официальному сообщению Росавиации, запрет действовал следующим образом:

Домодедово и Жуковский закрылись в 01:31 утра.

Внуково перестал принимать самолёты в 02:04 ночи.

Шереметьево приостановил операции в 02:45.Ограничения сняли ближе к утру, и уже к 05:55 утра работа всех аэропортов Москвы восстановилась.

Стоит отметить, что накануне, 21 мая, восемь рейсов из Самары в столицу тоже задержались из-за аналогичных проблем.

Росавиация заявила, что подобные меры продиктованы необходимостью обеспечить безопасность пассажиров и экипажей.

На утро 22 мая большинство рейсов из Самары отправляются строго по графику.