«Переход в 11 класс — по результатам сборов». Минобразования раскрыло, как будут организованы учебно-полевые сборы школьников в Беларуси

Каржова подчеркнула, что сборы необходимы для того, чтобы на практике закрепить знания и умения по учебному процессу. Они дадут возможность школьникам уверенно ориентироваться даже в самых критических ситуациях. Сообщается, что десять дней сборов включают в себя 60 учебных часов. Так, у учащихся пройдут занятия по физической, военно-медицинской, тактической подготовке, а также по оказанию первой помощи. Кроме того, будет проводиться строевая и огневая подготовка, изучение общевоинских уставов, защита от оружия массового поражения.