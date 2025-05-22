«Переход в 11 класс — по результатам сборов». Минобразования раскрыло, как будут организованы учебно-полевые сборы школьников в Беларуси

Минобразования сказало, как будут организованы учебно-полевые сборы школьников. Подробности озвучила заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования — начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, передает sb.by.
Ранее сообщалось, что с 2026 года в десятых классах будут проводиться учебно-полевые сборы. Каржова уточнила, что учебный предмет «Допризывная и медицинская подготовка», которые включает в себя учебно-полевые сборы после десятого класса, проводит и сейчас.
— Юноши проходят учебно-полевые сборы, девушки — медицинскую практику, — пояснила представитель Минобразования.
По ее словам, переход учащихся в 11 класс осуществляется по результатам данного мероприятия, так как итоговая оценка за 10 класс включает в себя обязательную оценку за учебно-полевые сборы и медицинскую практику.
— Как видите, каких-то существенных изменений не планируется. Единственное новшество касается продолжительности сборов: теперь они увеличены с пяти до десяти дней, — обратила внимание Ирина Каржова.
Заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования — начальник управления общего среднего образования добавила, что указанный формат успешно применяется кадетскими и суворовскими училищами, а также специализированными лицеями. Она подчеркнула, что школьникам, в отличие от них, не обязательно круглосуточно находиться на сборах.
По словам представителя Министерства образования, учебные занятия будут организованы на базах ближайших военных частей, военных кафедрах вузов или в специализированных центрах допризывной подготовки. Она отметила, что занятия будут проводить учителя с привлечением как кадрового, так и материально-технического потенциала воинский частей. Вместе с тем вся организация мероприятий будет соответствовать обычному образовательному процессы, включая решение вопросов питания согласно законодательству.
Каржова подчеркнула, что сборы необходимы для того, чтобы на практике закрепить знания и умения по учебному процессу. Они дадут возможность школьникам уверенно ориентироваться даже в самых критических ситуациях. Сообщается, что десять дней сборов включают в себя 60 учебных часов. Так, у учащихся пройдут занятия по физической, военно-медицинской, тактической подготовке, а также по оказанию первой помощи. Кроме того, будет проводиться строевая и огневая подготовка, изучение общевоинских уставов, защита от оружия массового поражения.
Специалист отметили, что также предусматривается возможность проведения выездных мероприятий в том случае, если школа посчитает это целесообразным.
— Мы подготовим специальные программы и рекомендации для школ, чтобы исключить любые неясности, — сообщила представитель Министерства образования Беларуси.
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