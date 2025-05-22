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Искры, ультрафиолет и рабочие корни: «Акрон» представил новую форму

Обновленный комплект сочетает привычный для болельщиков красный цвет и мотивы раскаленного металла. Последние называют «данью уважения индустриальной стихии».

Обновленный комплект сочетает привычный для болельщиков красный цвет и мотивы раскаленного металла. Последние называют «данью уважения индустриальной стихии».

Тольяттинцы представили новую форму вечером 21 мая. На ней заметны искры. Также проявляется в ультрафиолете с оранжевыми оттенками. Плюс литые элементы с отблесками стали.

«Днем — рабочий человек, ночью — самый заметный на вечеринке», — подчеркнули представители «молодых и звонких».

Недавно экс-игрок «Крыльев Советов» Андрей Канчельскис рассказал о влиянии дерби 63-го региона на местный спорт.

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