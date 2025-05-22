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Рейсы из Москвы прилетели в Волгоград с задержкой на несколько часов

В среду ограничивалась работы сразу нескольких столичных воздушных гавань.

Изменения в расписании отразились и на волгоградском аэропорту.

Самолет рейса DP 6967 из Шереметьево должен был приземлиться накануне в 20.55. Однако он оказался в Гумраке только 00.36 22 мая. Лайнер рейса SU 1184 совершил посадку в городе-герое только в 04.09 вместо запланированных 01.35.

По данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, вылеты в обратном направлении также пришлось перенести на несколько часов. Воздушное судно рейса DP 6968 отправилось в Шереметьево в 01.29 вместо 21.20.

Авиарейс SU1189 вылетел в сторону Москвы в 00.40, а не в запланированные 22.00.

Отметим, накануне московский регион подвергся массовой атаке БПЛА. Сразу несколько аэропортов закрыли на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, ограничения сняли только рано утром 22 мая.