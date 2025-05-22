Рейсы из Москвы прилетели в Волгоград с задержкой на несколько часов

Самолет рейса DP 6967 из Шереметьево должен был приземлиться накануне в 20.55. Однако он оказался в Гумраке только 00.36 22 мая. Лайнер рейса SU 1184 совершил посадку в городе-герое только в 04.09 вместо запланированных 01.35.