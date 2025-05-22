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В Ростове двухлетняя девочка получила ожог глаза от капсулы для стирки

Едва не ослепла: малышка в Ростове пострадала от моющего средства.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове двухлетняя девочка чудом избежала потери зрения после контакта с капсулой для стирки. Тревожный случай произошел на днях, когда малышка решила помочь маме с домашними делами. Об этом сообщили на странице ГБСМП Ростова-на-Дону.

Во время стирки любознательный ребенок схватил яркую капсулу с моющим средством. От сильного сжатия оболочка лопнула, и едкая жидкость брызнула прямо в лицо, попав в глаз. Он моментально покраснел, девочка начала сильно плакать от боли.

Бдительная мама оперативно промыла глаз ребенка и закапала детские капли. Однако наутро стало ясно — своими силами не справиться: один глаз сильно воспалился. Срочный визит к офтальмологу спас ситуацию.

Врачи диагностировали химический ожог роговицы и конъюнктивы.

— Это могло привести к серьезным последствиям для зрения, но своевременное обращение помогло избежать худшего, — отмечают специалисты.

После курса интенсивного лечения — уколов и специальных капель — малышка пошла на поправку. Сейчас девочка и ее мама уже дома, угрозы для зрения нет. Медики напоминают: подобные средства нужно хранить в недоступных для детей местах.

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