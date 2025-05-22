WSJ: Следующий этап переговоров между РФ и Украиной пройдет в Ватикане в июне

Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане в середине июня. Об этом в четверг, 21 мая, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По предварительным данным, президент США Дональд Трамп накануне сообщил европейским лидерам о готовности направить на встречу госсекретаря Марко Рубио и спецпредставителя Кита Келлога.
— Переговоры в Ватикане, как ожидается, начнутся в середине июня, — говорится в газете.
Президент Финляндии Александр Стубб 21 мая заявил, что на следующей неделе в Ватикане могут состояться «технические» переговоры о прекращении огня на Украине.
Президент России в ходе телефонного разговора с президентом США Трампом подтвердил приверженность мирному решению конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона подготовит и передаст Украине список условий для прекращения боевых действий.
16 мая в Стамбуле прошли переговоры между делегациями России и Украины, в рамках которых стороны пытались урегулировать конфликт.