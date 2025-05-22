Кошку в Таиланде задержали за нападение на полицейских, ей сняли отпечатки лап

В Таиланде в шутку «арестовали» кошку за то, что она укусила полицейских. Ей также сняли опечатки лап. Об этом сообщает издание Mothership.
Уточняется, что кошка потерялась, однако полицейским удалось найти ее хозяев.
— Полиция пыталась найти хозяев потерявшейся кошки, когда та решила укусить нескольких полицейских, что, конечно же, привело к ее аресту, — говорится в материале издания.
До этого кот из Стамбула спрятался на борту российского судна Fesco и приехал в Новороссийск. Во время обхода корабля моряки услышали жалобное мяуканье, но не могли определить, откуда оно доносится. Кот был заперт в опломбированном контейнере, который запрещено вскрывать до прибытия в пункт назначения. Позже представители Fesco сообщили, что животное хотят приютить многие, однако оно не может покинуть таможенную зону без разрешения уполномоченных органов.
Другая кошка выжила после падения с высоты 120 метров со скалы в американском штате Юта. Ее хозяева сорвались с обрыва на смотровой площадке каньона Брайс. Рядом с их телами обнаружили переноску, в которой находилась кошка.