Кошку в Таиланде задержали за нападение на полицейских, ей сняли отпечатки лап

До этого кот из Стамбула спрятался на борту российского судна Fesco и приехал в Новороссийск. Во время обхода корабля моряки услышали жалобное мяуканье, но не могли определить, откуда оно доносится. Кот был заперт в опломбированном контейнере, который запрещено вскрывать до прибытия в пункт назначения. Позже представители Fesco сообщили, что животное хотят приютить многие, однако оно не может покинуть таможенную зону без разрешения уполномоченных органов.