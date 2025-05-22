Нанесли детские травмы: топ-10 самых грустных и жутких советских мультфильмов

Советские мультфильмы всегда славились своей добротой и моралью, однако сейчас повзрослевшие дети вспоминают, что некоторые из этих мультиков были настолько грустными, что в какой-то степени смогли нанести им детские травмы. «Вечерняя Москва» составила подборку из 10 грустных, а порой даже жутких советских мультфильмов.
«Ежик в тумане».
Пожалуй, один самых известных таких мультиков — «Ежик в тумане», который по степени жуткой атмосферы может сравниться с артхаусными фильмами. Блуждание одинокого ежа в тумане сочетается с гнетущей музыкой, необычной рисовкой и огромными пугающими персонажами, будь то Филин или Летучая мышь. Несмотря на это, в мультике большое количество отсылок и жизненной философии, а концовка порадовала всех переживающих позитивом.
«Пингвины».
Однако в мультфильме «Пингвины» 1968 года «хэппи-энда» не произошло. Сюжет повествует о пингвине, который высиживает яйцо. Он ненадолго доверяет яйцо своему приятелю, но тот заснул и случайно потерял его. Поэтому друг решает выдать за него обычный камень. Позднее у всех пингвинов вылупились птенцы, однако главный герой продолжал высиживать камень. По итогу во время миграции на теплые острова пингвин утонул в море, пытаясь спасти своего «ребенка», который так никогда бы и не родился.
«До свидания, овраг!».
«До свидания, овраг!» — это кукольная экранизация одноименной повести Константина Сергиенко. Сюжет рассказывает о стае бездомных собак, которые живут в овраге. У каждой из них своя грустная история о том, как они оказались никому не нужны и были вынуждены терпеть жестокость людей. Хоть в конце главный герой, маленький песик по имени Крошка, обретает хозяина, остальных псов ждет страшная участь — они попадают в руки ловцов собак, которые увозят их в автофургоне с клеткой. Жуткого антуража добавляет пугающие куклы.
«Про мамонтенка».
Мультфильм «Про мамонтенка» 1983 года похож по сюжету на знаменитый мультик «Мама для мамонтенка» 1981 года, однако повествование в первом намного более мрачное. Во время великого оледенения большой ледник надвигается на земли, где живут животные. Одна мамонтиха отказывается уходить вместе со стадом, так как ее детеныш потерялся. Выясняется, что мамонтенок нашел цветочек, которого стал считать своим другом. Несмотря на уговоры матери, он не хочет бросать своего «друга», из-за чего мамонтиха попадает под обвал. В конце детеныш обнимает хоботом цветок и замерзает насмерть. Здесь, как и во многих таких мультфильмах, сочетаются мрачные цвета и пугающие куклы. Интересно, что и «Про мамонтенка», и «Мама для мамонтенка» сняты в честь найденного в Магаданской области ископаемого детеныша мамонта, которого назвали Дима.
«Северная сказка».
«Северная сказка» основана на фольклоре народов Севера. По сюжету мать троих детей трудится круглые сутки, пока они, не желая ей помогать, резвятся и играют. Дети не замечают, что их мама тяжело больна, и по итогу становятся свидетелями того, как она превращается в птицу и улетает. Несмотря на важную мораль этой истории, фильм построен на одном из самых сильных детских страхов — потере мамы.
«Варежка».
Хоть мультфильм «Варежка» и заканчивается хорошо, однако в течение всего мультика зритель часто испытывает ощущение тоски. Сюжет рассказывает о несчастной девочке, которая была настолько угнетена одиночеством и равнодушием окружающих, что она начинает играть со своей вязанной варежкой, представляя, что это ее щенок, ведь ее строгая мама не разрешает ей завести собачку. В какой-то момент варежка превращается в щенка, который при этом сохраняет вязанную фактуру. Однако он однажды цепляется петелькой за гвоздь и снова становится обычной варежкой. Девочка пытается «оживить» варежку, но все безуспешно. Видя состояние своей дочери, мама все-таки берет для дочери настоящего щенка у соседей.
«Серая шейка».
В «Серой шейке» рассказывается про утку, которая повредила свое крыло, спасая зайца от лисы. Из-за травмы уточка не смогла улететь вместе со своей стаей. Она осталась зимовать в полынье, которая, с каждым днем замерзая, становилась все меньше и меньше. При этом лисица стала постоянно приходить к полынье в ожидании, когда сможет достать утку. Серая шейка вынуждена была бороться за жизнь, и в этом ей помогли заяц, которого она спасла, и глухарь. Заканчивается история хорошо, однако неприятности, с которыми сталкивалась уточка в течение мультфильма, заставляли рыдать многих детей.
«Верните Рекса».
Мультфильм «Верните Рекса» рассказывает о мальчике по имени Сережа и его верном псе Рексе. Вместе они играют в хоккей на заледенелой реке. Из-за внезапно начавшегося ледохода они оказываются на разных льдинах, после чего Рекс бросился за хозяином в воду и помог мальчику выбраться. Однако сам пес из-за этого заболел воспалением легких и вскоре умер в больнице. Родители и ветеринар решают не говорить мальчику о смерти питомца, однако Сережа требует вернуть ему его пса. Ветеринар решается похитить другого щенка у грубого и жестокого хозяина и выдает его за Рекса. Сережа понимает, что это не его собака, и ветеринар признается, что Рекс умер, но говорит, что новому щенку, как и самому Сереже, очень нужен друг. Мультик учит справляться с утратой, однако трагичную смерть Рекса советские дети восприняли достаточно близко к сердцу.
«Гора динозавров».
«Гора динозавров» считается одним из самых «безысходных» советских мультфильмов. Взрослые динозавры оставляют свои яйца на горе, поближе к солнцу. Однако со временем климат менялся, под действием холода скорлупа яиц утолщалась, дабы защитить детенышей от внешних воздействий. И вот однажды, когда маленький динозавр решил вылупиться, скорлупа, выполняя свой долг, трескаться не стала. В итоге детеныш так и остается в яйце, а через миллионы лет археологи нашли лишь его окаменелости.
«Седой медведь».
В «Седом медведе» рассказывается о мальчике Иване, которого еще младенцем подкинули на крыльцо старой лекарке, жившей в тайге. Когда мальчик подрос, он стал помогать своей приемной матери искать травы в лесу. Там он однажды познакомился с медведицей и ее дочерью-медвежонком, которые могли превращаться в людей. Спустя годы лекарка умерла, а главный герой сам стал травником. Он снова встретил медведицу и ее дочку. Оказалось, что девочка-медвежонок выросла и стала красивой девушкой. Иван влюбился в нее, но однажды злые охотники убили и ее, и мать-медведицу. В отчаянии Иван отдает за их тела золотой самородок, который когда-то нашла его мать. Затем он хоронит медведей. Подойдя к дому, Иван увидел, что его жилище сгорело. От всего пережитого горя парень полностью поседел. Вспомнив, как медведи обходили волшебную ель по два раза, чтобы превращаться в людей, он сам делает это и навсегда обращается в седого медведя. Затем Иван встречает в лесу главаря охотников и бросается за ним в погоню, в процессе которой охотник проваливается под лед, а медведь ударом оземь воскрешает всех убитых охотником животных.