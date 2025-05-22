Нанесли детские травмы: топ-10 самых грустных и жутких советских мультфильмов

В «Седом медведе» рассказывается о мальчике Иване, которого еще младенцем подкинули на крыльцо старой лекарке, жившей в тайге. Когда мальчик подрос, он стал помогать своей приемной матери искать травы в лесу. Там он однажды познакомился с медведицей и ее дочерью-медвежонком, которые могли превращаться в людей. Спустя годы лекарка умерла, а главный герой сам стал травником. Он снова встретил медведицу и ее дочку. Оказалось, что девочка-медвежонок выросла и стала красивой девушкой. Иван влюбился в нее, но однажды злые охотники убили и ее, и мать-медведицу. В отчаянии Иван отдает за их тела золотой самородок, который когда-то нашла его мать. Затем он хоронит медведей. Подойдя к дому, Иван увидел, что его жилище сгорело. От всего пережитого горя парень полностью поседел. Вспомнив, как медведи обходили волшебную ель по два раза, чтобы превращаться в людей, он сам делает это и навсегда обращается в седого медведя. Затем Иван встречает в лесу главаря охотников и бросается за ним в погоню, в процессе которой охотник проваливается под лед, а медведь ударом оземь воскрешает всех убитых охотником животных.