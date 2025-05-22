Исчезло сразу после праздника: омичи пожаловались на отсутствие освещения в обновленном Парке Победы

В Парке Победы же опоры с освещением тоже появятся, только позже. В рамках первого этапа масштабной реконструкции здесь установили основания для осветительных столбов, в рамках второго уже будет осуществлен монтаж самих столбов и светильников. Полностью завершить все работы в Парке Победы планируют в конце лета.