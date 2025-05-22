Исчезло сразу после праздника: омичи пожаловались на отсутствие освещения в обновленном Парке Победы

В Омске после празднования 9 мая Парк Победы перестал освещаться. Там демонтировали около десятка фонарных столбов, что сильно возмутило омичей, ведь Парк Победы только открыли после масштабной реконструкции.
В администрации города же пояснили, что опоры со светильниками принадлежали подрядной организации «СтройТраст», которая ремонтирует бульвар Архитекторов. Их компания установила в Парке Победы временно, на период празднования 9 мая. После — опоры сняли и увезли на бульвар Архитекторов. Установить их планируют вдоль дороги уже в ближайшее время.
В Парке Победы же опоры с освещением тоже появятся, только позже. В рамках первого этапа масштабной реконструкции здесь установили основания для осветительных столбов, в рамках второго уже будет осуществлен монтаж самих столбов и светильников. Полностью завершить все работы в Парке Победы планируют в конце лета.