В Новосибирске создают универсальный переводчик для бизнеса и туристов

Предполагается, что нейросеть будет знать русский, китайский и английский языки и специализироваться на точности перевода и удобстве использования. Для этого в продукте будет комплекс нейросетей, который переводит речь и распознает акценты, фильтрует шумы и синтезирует голос, на 60% похожий на оригинальный, а в разговоре более двух человек программа будет озвучивать их слова разными голосами, чтобы пользователь понимал, кто говорит.