В Новосибирске создают универсальный переводчик для бизнеса и туристов

НОВОСИБИРСК, 22 мая — РИА Новости. Студенты двух ведущих вузов Новосибирска создают универсальный переводчик для бизнеса и туристов, искусственный интеллект будет синхронно переводить с русского языка на английский, китайский и обратно с точностью не ниже 80%, сообщили РИА Новости в четверг в Новосибирском госуниверситете (НГУ).
«Студенты НГУ и НГТУ (Новосибирский государственный технический университет) Кирилл Воинов и Никита Бычков разрабатывают новое приложение для мгновенного синхронного перевода устной речи с русского языка на иностранные и обратно. Продукт предназначается как для туристов, так и для бизнеса и позволит общаться с иностранцами без языкового барьера: пользователь будет слышать перевод в наушниках, а его слова будут озвучиваться на другом языке через динамик смартфона», — рассказали агентству в вузе.
Предполагается, что нейросеть будет знать русский, китайский и английский языки и специализироваться на точности перевода и удобстве использования. Для этого в продукте будет комплекс нейросетей, который переводит речь и распознает акценты, фильтрует шумы и синтезирует голос, на 60% похожий на оригинальный, а в разговоре более двух человек программа будет озвучивать их слова разными голосами, чтобы пользователь понимал, кто говорит.
«Это на шаг выше, чем голосовой Google Translate: наше приложение будет выполнять полноценный синхронный перевод речи с минимальным числом задержек и высокой точностью. Уже достигли 80% точности и продолжаем улучшать программу», — сказал руководитель проекта, студент бакалавриата экономического факультета НГУ Воинов.
Второй разработчик в команде и партнер проекта Бычков представляет факультет автоматики и вычислительной техники НГТУ.
Разработчики запустят два варианта продукта: для путешественников и повседневного общения — приложение-переводчик для Android, для компаний — сложная программа с фокусом на деловой перевод с учетом терминов и контекста.
Воинов отметил, что в приложении используются новые для России технологии: морфемный токензизатор — специальный переводчик с человеческого на язык нейросетей, который позволит лучше, чем западные нейросети, понимать русский язык. Приложение с нейросетью-переводчиком планируется запустить к концу сентября-началу октября. Коммерческий продукт для бизнеса появится в начале 2026 года.
В вузе добавили, что подобные технологии становятся востребованными на фоне глобализации, роста туризма и международных деловых контактов.
«Развитие технологий искусственного интеллекта и нейросетей позволило приблизить будущее с одним языком на весь мир. Теперь это не фантастика, а инструмент, который работает», — подчеркнули в НГУ.