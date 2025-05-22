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Смотрим фотографии котиков с благотворительной акции «СКА-Хабаровска»

Под занавес сезона армейский клуб из Хабаровска порадовал любителей футбола и котиков новой акцией — они запустили проект «В каждой кошке живет лев».

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Цель акции — пристроить бездомных животных. Коты и кошечки из приюта «Элин Дом» поучаствовали в предматчевом шоу, а руководители приюта даже ввели мяч в игру.

Партнеры благотворительного проекта создали специальный сайт, на котором можно выбрать себе подходящего домашнего питомца. Новым хозяевам обещают поддержку и даже небольшие подарки — лотки, миски и немного корма.

Как заявили в клубе, футболисты и дальше намерены поддерживать братьев наших меньших, например устроить фотосессию с кошечками. А пока смотрим фотографии милоты с заключительного домашнего матча «СКА-Хабаровска».