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Некоторые улицы Минска будут перекрыты в конце мая

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Мингорисполком принял решение перекрыть некоторые участки дорог в конце мая, соответствующие решения местных властей опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Так, в связи с проведением массового мероприятия временное запрещение движения транспортных средств и самоходных машин будет введено 24 мая на следующих улицах:

с 7:00 до 15:30 — по четной стороне улицы Ратомской от улицы Мястровской до проспекта Победителей;

с 9:30 до 15:30 — по нечетной стороне проспекта Победителей от МКАД до улицы Нарочанской.

Движение транспорта также будет запрещено по улице Кирова от улицы Ленина до Свердлова 29 мая с 19:00 до 23:00 и 30 мая — с 12:00 до 19:00.

Согласно документу Мингорисполкома, этот запрет также будет связан с проведением в белорусской столице массового мероприятия.

По этой же причине будут перекрыты некоторые участки дорог Минска 31 мая с 14:00 до 17:00 по проспекту Победителей от улицы Ленина до улицы Мельникайте, а также с 14:50 минут до 16:30 — по проспекту Победителей от улицы Мельникайте до улицы Нарочанской.

Проведение каких именно мероприятий запланировано на эти дни в Минске, в документах не указывается.