Некоторые улицы Минска будут перекрыты в конце мая

По этой же причине будут перекрыты некоторые участки дорог Минска 31 мая с 14:00 до 17:00 по проспекту Победителей от улицы Ленина до улицы Мельникайте, а также с 14:50 минут до 16:30 — по проспекту Победителей от улицы Мельникайте до улицы Нарочанской.