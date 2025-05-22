Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-военный Красноперов объяснил, почему решил покинуть часть

Советский военнослужащий Сергей Красноперов, который 40 лет провёл в Афганистане, объяснил RT, почему в 1980-е решил уйти из части.

Источник: AP 2024

Советский военнослужащий Сергей Красноперов, который 40 лет провёл в Афганистане, объяснил RT, почему в 1980-е решил уйти из части.

Красноперов был из взвода обеспечения. Проблемы начались, когда его перевели на склад. Сослуживцы выманивали у него запасы, чтобы обменивать на рынке на водку, угрожали, били и ставили ультиматумы.

«Хорошо, что я тогда, в том отчаянии и обиде, только себя угробил, а не своих сослуживцев. Я крови не хотел, чтобы кого-то убить, — этого не было, я просто хотел уйти. Подумал, что это лучший вариант. Оружие я с собой не брал», — вспоминает экс-военный.

Красноперов вернулся на родину, чтобы спустя 40 лет увидеть маму и близких. Подробнее — в эксклюзивном интервью RT.