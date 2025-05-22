Экс-военный Красноперов объяснил, почему решил покинуть часть

«Хорошо, что я тогда, в том отчаянии и обиде, только себя угробил, а не своих сослуживцев. Я крови не хотел, чтобы кого-то убить, — этого не было, я просто хотел уйти. Подумал, что это лучший вариант. Оружие я с собой не брал», — вспоминает экс-военный.