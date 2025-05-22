Деньги коррупционеров потратят на две амбулатории на юге Казахстана

Правительством принято решение о выделении из Специального государственного фонда 319,5 млн тенге ($626,4 тысячи) на завершение работ по возведению двух врачебных амбулаторий в Кордайском и Таласском районах Жамбылской области. Они рассчитаны на 45 посещений в сутки.
В Кабмине уточнили, что львиную долю — 256,7 млн тенге ($502,4 тысячи) направят в Кордайский район.
Объекты возводятся в рамках программы «Модернизация сельского здравоохранения». По ней в регионе запланировано строительство 30 объектов, из которых 28 уже сданы. Остальные два введут в эксплуатацию в этом году.
По данным Кабмина, национальный проект предусматривает возведение 655 новых учреждений — медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, причем на 467 объектах работы уже завершили.
В Спецгосфонде аккумулируют возвращенные государству незаконно приобретенные активы.