Жительнице Тулуна дали четыре года за мошенничество с соцвыплатами

В Иркутской области 38-летняя женщина вместе с сообщниками, включая должностных лиц городской администрации, незаконно получила около 3 миллионов рублей, предназначавшихся жертвам наводнения. Об этом сообщает СУ СКР и прокуратура региона.
Для реализации своего плана преступники подготовили поддельные документы, подтверждающие утрату жилья двумя фиктивными пострадавшими. После получения денег участники схемы разделили средства между собой.
— В ходе предварительного следствия фигурантка признала вину, частично возместила причиненный ущерб и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, — поделились в СУ СКР Иркутской области.
Учитывая наличие малолетнего ребенка, суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до достижения ребенком 14-летнего возраста, а также штраф в размере 150 тысяч рублей.
Ранее судимость получили двое соучастников. В настоящее время продолжается расследование в отношении других фигурантов дела, включая получателей незаконных выплат.