Игрок «Акрона» Дзюба будет в профессиональном футболе еще как минимум сезон

«Спасибо судьбе, что все так сложилось, и Артем оказался в “Акроне”. Он абсолютно счастлив, побил все рекорды и не хочет останавливаться на достигнутом. Еще сезон как минимум поиграет и будет увеличивать все свои достижения. Где это будет? Пока вопрос открытый, ведем переговоры с тольяттинцами», — объяснил «Матч ТВ» представитель нападающего Гольдман.