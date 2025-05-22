Игрок «Акрона» Дзюба будет в профессиональном футболе еще как минимум сезон

Представитель 36-летнего нападающего волжан Леонид Гольдман рассказал о его будущем.
Артем Дзюба в тольяттинском клубе с сентября прошлого года. В составе «красно-черных» стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и сборной. В нынешнем сезоне забил десять мячей и отдал семь голевых.
Соглашение с местной командой рассчитано до конца этого розыгрыша РПЛ. Но уже идут разговоры о продлении соглашения о сотрудничестве.
«Спасибо судьбе, что все так сложилось, и Артем оказался в “Акроне”. Он абсолютно счастлив, побил все рекорды и не хочет останавливаться на достигнутом. Еще сезон как минимум поиграет и будет увеличивать все свои достижения. Где это будет? Пока вопрос открытый, ведем переговоры с тольяттинцами», — объяснил «Матч ТВ» представитель нападающего Гольдман.
Ранее «красно-черные» представили новый комплект формы. Джерси сочетает привычный для болельщиков красный цвет и мотивы раскаленного металла.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!