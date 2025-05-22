Озвучено, как заменят туристический кешбэк

Депутаты намерены ввести условный «налог на выезд» и за счет него пополнять фонд, а деньги направить, в том числе, на социальные программы. Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко отмечает, что фонд персональной ответственности в том виде, в каком он сейчас работает, не удовлетворяет ни отрасль, ни регулятора.