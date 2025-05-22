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Озвучено, как заменят туристический кешбэк

Альтернативой ему может стать новый налог, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В Госдуме озабочены возможностью найти альтернативу туристическому кешбэку, который действовал в стране с 2020 по 2022 год и был весьма популярен у туристов. Он позволял вернуть 20 процентов за поездку, однако сумма не должна была превышать 20 тысяч рублей.

Эта мера позволила существенно поднять популярность внутреннего туризма, однако в целом была антикризисной и не подразумевалась в качестве постоянной. Парламентарии считают, что программа не была полностью продуманной.

Как сообщает «Парламентская газета», в качестве альтернативы кешбэку парламентарии предложили переформатировать фонд персональной ответственности (ФПО) и ввести новый налог на выезд.

Депутаты намерены ввести условный «налог на выезд» и за счет него пополнять фонд, а деньги направить, в том числе, на социальные программы. Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко отмечает, что фонд персональной ответственности в том виде, в каком он сейчас работает, не удовлетворяет ни отрасль, ни регулятора.