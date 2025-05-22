Первые лекарства, созданные с помощью ИИ, могут выйти на рынок к 2030 году

Как отмечает издание, фармацевтическая промышленность давно говорит о возможности использовать ИИ для создания лекарств. Однако ни один соответствующий проект так и не был одобрен. Тем не менее, некоторые компании продолжают клинические испытания лекарств, созданных на основе данных нейросетей. Так, Takeda Pharmaceutical Co почти завершило разработку лекарства от псориаза.