Первые лекарства, созданные с помощью ИИ, могут выйти на рынок к 2030 году

Первые лекарства, созданные учеными при помощи искусственного интеллекта, могут выйти на мировой рынок уже к 2030 году. Об этом заявил генеральный директор Insilico Medicine и руководитель стартапа по созданию препаратов на основе данных ИИ Алекс Жаворонков. Его слова передает Bloomberg.
Как отмечает издание, фармацевтическая промышленность давно говорит о возможности использовать ИИ для создания лекарств. Однако ни один соответствующий проект так и не был одобрен. Тем не менее, некоторые компании продолжают клинические испытания лекарств, созданных на основе данных нейросетей. Так, Takeda Pharmaceutical Co почти завершило разработку лекарства от псориаза.
«Я буду удивлен, если мы не увидим этого (выхода на рынок лекарств, созданных с помощью ИИ — прим.ред.) в течение следующих пяти-шести лет», — сказал Жаворонков.
Он также добавил, что компания использует ИИ не фрагментарно, а на всех этапах создания препаратов. В том числе, при создании гипотезы и для оптимизации конкретных лекарств.
Тем временем ученые также научились использовать ИИ для решения медицинских проблем. Так, нейросеть за два дня решила проблему, над которой работали последние десять лет. Она смогла ответить на вопрос о способности супербактерий противостоять антибиотикам. Более того, ИИ даже смоделировала эксперименты.