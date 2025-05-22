Впервые со времен Второй мировой: Германия планирует разместить танковую бригаду у границ России

Германия приступила к формированию постоянной танковой бригады в Литве для сдерживания России. Это станет первым подобным развертыванием немецких войск за рубежом со времен Второй мировой войны. Как сообщает Bloomberg, решение принято для укрепления восточного фланга НАТО на фоне опасений по поводу возможного снижения американского военного присутствия в Европе.