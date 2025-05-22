Германия приступила к формированию постоянной танковой бригады в Литве для сдерживания России. Это станет первым подобным развертыванием немецких войск за рубежом со времен Второй мировой войны. Как сообщает Bloomberg, решение принято для укрепления восточного фланга НАТО на фоне опасений по поводу возможного снижения американского военного присутствия в Европе.
Канцлер Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус примут участие в торжественной церемонии 45-й танковой бригады в Вильнюсе. Полное развертывание соединения численностью до 5000 военнослужащих планируется завершить к концу 2027 года.
Решение о создании бригады принято после пересмотра оборонной стратегии НАТО и многомесячных переговоров с литовской стороной. Литва, граничащая с Калининградской областью России и Белоруссией, активно добивалась усиления военного присутствия альянса на своей территории, подчеркивается в публикации.
Прежде помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что НАТО на учениях у российских границ отрабатывает сценарии, предполагающие захват Калининградской области и превентивные удары по ядерным арсеналам.