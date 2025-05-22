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«Белтелеком» предупредил белорусов о мошенниках, требующих перезаключить договор

«Белтелеком» сказал белорусам про мошенников с перезаключением договора.

Источник: Комсомольская правда

«Белтелеком» предупредил белорусов о мошенниках, требующих перезаключить договор. Подробности раскрыли в пресс-службе организации.

В пресс-службе уточнили, что аферисты звонят с незнакомых номеров на домашний телефон как физическим, так и юридическим, представляясь сотрудниками «Белтелекома». Злоумышленники говорят о том, что якобы изменилось законодательство и необходимо перезаключить договор. Они добавляют, что для этого нужно предоставить паспортные данные и другую личную информацию.

«Мошенники могут угрожать отключением услуг связи», — подчеркивается в сообщении.

«Белтелеком» советует белорусам сразу же обратиться в милицию, если подобный звонок поступил.

Ранее мошенники предлагают белорусским школьникам фейковые ответы на выпускные экзамены и ЦТ.

Тем временем милиция сказала о новой схеме мошенников, которые блокируют мобильные телефоны.

Кроме того, Минобразования раскрыло, как будут организованы учебно-полевые сборы школьников в Беларуси: «Переход в 11 класс — по результатам сборов».