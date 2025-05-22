«Белтелеком» предупредил белорусов о мошенниках, требующих перезаключить договор

В пресс-службе уточнили, что аферисты звонят с незнакомых номеров на домашний телефон как физическим, так и юридическим, представляясь сотрудниками «Белтелекома». Злоумышленники говорят о том, что якобы изменилось законодательство и необходимо перезаключить договор. Они добавляют, что для этого нужно предоставить паспортные данные и другую личную информацию.