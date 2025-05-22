Самарцы назвали лучшие места для отпуска в 2025 году: на море или дома

Согласно опросу SuperJob, каждый пятый житель Самары мечтает об отпуске на берегу моря. Второе место занимает домашний отдых — его выбрали 14% опрошенных. Третьими стали дачи и деревни — туда хотят отправиться 11%.
Отдых на природе и путешествия по России набрали одинаковое количество голосов — по 9%. Заграничные поездки привлекают всего 6%, причём популярными направлениями оказались Азия (5%), Турция (4%) и немного реже Египет и Абхазия (по 2%).
Среди российских курортов выделяются Крым и Краснодарский край (по 3%).
Интересные альтернативы предлагают 5% опрошенных — поездка в горы и экзотический отдых вдали от цивилизации (1%). Некоторые указали конкретные места: Алтай, Урал, Камчатку, Сахалин, Карелию и Калининград.
Есть и те, кому отпуск в принципе не нужен — 6% высказались за отказ от отдыха этим летом.
Женщины больше любят отдыхать на пляже, мужчины предпочитают домашнее спокойствие или путешествия внутри страны.
Трудящиеся жители чаще мечтают посетить горные районы (8% против 3% среди безработных), тогда как среди последних больше желающих пропустить отпуск (8% против 5% работающих).
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