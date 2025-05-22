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Самарцы назвали лучшие места для отпуска в 2025 году: на море или дома

Согласно опросу SuperJob, каждый пятый житель Самары мечтает об отпуске на берегу моря.

Согласно опросу SuperJob, каждый пятый житель Самары мечтает об отпуске на берегу моря. Второе место занимает домашний отдых — его выбрали 14% опрошенных. Третьими стали дачи и деревни — туда хотят отправиться 11%.

Отдых на природе и путешествия по России набрали одинаковое количество голосов — по 9%. Заграничные поездки привлекают всего 6%, причём популярными направлениями оказались Азия (5%), Турция (4%) и немного реже Египет и Абхазия (по 2%).

Среди российских курортов выделяются Крым и Краснодарский край (по 3%).

Интересные альтернативы предлагают 5% опрошенных — поездка в горы и экзотический отдых вдали от цивилизации (1%). Некоторые указали конкретные места: Алтай, Урал, Камчатку, Сахалин, Карелию и Калининград.

Есть и те, кому отпуск в принципе не нужен — 6% высказались за отказ от отдыха этим летом.

Женщины больше любят отдыхать на пляже, мужчины предпочитают домашнее спокойствие или путешествия внутри страны.

Трудящиеся жители чаще мечтают посетить горные районы (8% против 3% среди безработных), тогда как среди последних больше желающих пропустить отпуск (8% против 5% работающих).

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