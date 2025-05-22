Марочко: на Украине вузы стали массово отчислять старшекурсников

В украинских вузах началось массовое отчисление со старших курсов студентов мужского пола, которое может проводиться по негласному распоряжению властей в целях повышения мобилизационного потенциала страны, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.
Согласно его сведениям, фиксируются массовые попытки «завалить» старшекурсников на экзаменах, увеличивается размер взяток за выставление положительных оценок. По словам Марочко, старшекурсникам заявляют, что они будут отчислены за неуспеваемость.
«Вероятнее всего, это связано с негласными распоряжениями украинского военно-политического руководства: отчислением молодых парней командование ВФУ намерено повысить мобилизационный потенциал страны», написал эксперт.
Ранее Марочко сообщил, что ВСУ начали формировать кадровый резерв из несовершеннолетних учащихся.