Житель Чернушки выплатил 200 тысяч рублей алиментов, чтобы не лишиться прав

На сегодняшний день более 2 тысяч пермяков, не выплачивающих алименты своим детям, ограничены в праве управления транспортным средством. В этом году применение данной меры уже позволило взыскать с недобросовестных родителей свыше 63,5 млн рублей, по итогам 2024 года — порядка 136 млн рублей.
Не захотел становиться пешеходом и житель г. Чернушки, задолжавший своему ребенку около 200 тысяч рублей. По решению суда мужчина обязан был выплачивать четвертую часть своих доходов на содержание дочери, однако к своим обязательствам он относился безответственно. В рамках исполнительного производства судебные приставы наложили арест на банковские счета должника, однако денежных средств на них было недостаточно для погашения крупного долга. Также по данным ГИБДД было установлено, что у гражданина есть водительское удостоверение. Действуя в интересах несовершеннолетнего, судебный пристав вынес постановление об ограничении должника в специальном праве на управление транспортным средством.
Вскоре мужчина появился на пороге подразделения ведомства. Он попросил отменить запрет, пояснив, что является самозанятым и занимается строительными работами. Так как работа носит разъездной характер, права ему необходимы для выполнения заказов. Судебный пристав пояснил гражданину, что ограничение будет снято только после погашения задолженности. Уже через 3 дня взыскательница получила всю сумму долга по алиментам.