Житель Чернушки выплатил 200 тысяч рублей алиментов, чтобы не лишиться прав

Не захотел становиться пешеходом и житель г. Чернушки, задолжавший своему ребенку около 200 тысяч рублей. По решению суда мужчина обязан был выплачивать четвертую часть своих доходов на содержание дочери, однако к своим обязательствам он относился безответственно. В рамках исполнительного производства судебные приставы наложили арест на банковские счета должника, однако денежных средств на них было недостаточно для погашения крупного долга. Также по данным ГИБДД было установлено, что у гражданина есть водительское удостоверение. Действуя в интересах несовершеннолетнего, судебный пристав вынес постановление об ограничении должника в специальном праве на управление транспортным средством.