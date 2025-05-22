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Площадку под строительство парка «Россия» начали готовить на Большом Уссурийском острове

На Большом Уссурийском острове начались подготовительные работы для возведения туристического комплекса «Россия», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ИА «ХКС».

Источник: Губерния онлайн

Отметим, парк разместят в районе протоки Шершиха между мостом через Амурскую протоку и границей с Китаем.

Согласно паспорту объекта, работы будут проводиться в два этапа. Так, в 2025 году планируют приступить к благоустройству прибрежной территории, обустройству автомобильной парковки и начать строительство гостиничного комплекса. В 2026 году начнется возведение домиков и ресторана, а также строительство бассейна.

«На острове создадим парк дружбы народов, где по примеру международной выставки “Россия” будут презентованы регионы Дальнего Востока. Мы сделаем концептуально, чтобы регионы ДФО себя представили. Уверен, это может привлечь большой туристический поток», — отмечал ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.