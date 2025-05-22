Площадку под строительство парка «Россия» начали готовить на Большом Уссурийском острове

Согласно паспорту объекта, работы будут проводиться в два этапа. Так, в 2025 году планируют приступить к благоустройству прибрежной территории, обустройству автомобильной парковки и начать строительство гостиничного комплекса. В 2026 году начнется возведение домиков и ресторана, а также строительство бассейна.