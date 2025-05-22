В Иркутске во фруктах и овощах нашли карантинные объекты

На рынках Иркутска во фруктах и овощах обнаружили наличие карантинных объектов. Всего в продукции четыре вида паразитов. Как пояснили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, инспекторы взяли образцы плодовых с нездоровым видом. Их передали на экспертизу в лабораторию.