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В Иркутске во фруктах и овощах нашли карантинные объекты

На прилавках рынков обнаружили четыре вида паразитов.

На рынках Иркутска во фруктах и овощах обнаружили наличие карантинных объектов. Всего в продукции четыре вида паразитов. Как пояснили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, инспекторы взяли образцы плодовых с нездоровым видом. Их передали на экспертизу в лабораторию.

В девяти образцах свежих яблок происхождением Киргизия и Узбекистан выявлена калифорнийская щитовка, в киви — тутовая щитовка. У трех видов томатов обнаружили вирус коричневой морщинистости. А семена зиры заражены повиликой, уточнили в ведомстве.

Все выявленные паразиты включены в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Владельцам зараженной продукции ведомство направило предостережения.