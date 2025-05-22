Российской актрисе Лапшиной стало плохо с сердцем, от госпитализации отказалась

Известная российская актриса Ольга Лапшина, прославившаяся ролями в сериалах «Аутсорс» и «Слово пацана», столкнулась с резким ухудшением самочувствия во время театрального выступления.
По информации Telegram-канала SHOT, во время спектакля «Пигмалион» на сцене Театра Терезы Дуровой 63-летней артистке потребовалась экстренная медицинская помощь из-за острой боли в сердце.
Прибывшая бригада медиков оказала Лапшиной первую помощь, однако от госпитализации она отказалась. Для выяснения причин недомогания актрисе необходимо пройти комплексное диагностическое обследование.
Ольга Лапшина родилась 8 мая 1962 года. Окончила Российскую академию театрального искусства (РАТИ-ГИТИС), мастерскую Галины Волчек и Игоря Кваши. Занята в спектаклях Центра драматургии и режиссуры п/р А. Казанцева и М. Рощина и Драматического театра им. Станиславского. Фильмография актрисы насчитывает более 100 картин и сериалов, она продолжает активно работать в театре и кино.
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