Российской актрисе Лапшиной стало плохо с сердцем, от госпитализации отказалась

Ольга Лапшина родилась 8 мая 1962 года. Окончила Российскую академию театрального искусства (РАТИ-ГИТИС), мастерскую Галины Волчек и Игоря Кваши. Занята в спектаклях Центра драматургии и режиссуры п/р А. Казанцева и М. Рощина и Драматического театра им. Станиславского. Фильмография актрисы насчитывает более 100 картин и сериалов, она продолжает активно работать в театре и кино.