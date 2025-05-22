Диетолог раскрыла, какие продукты помогут успешно сдать экзамены

«Правильное питание во время подготовки к экзаменам может стать решающим фактором успеха», — пишет Life.ru со слов Джутовой. Врач рекомендует обратить внимание на цельнозерновые продукты, орехи и сухофрукты. Они обеспечивают стабильный приток энергии и поддерживают концентрацию. Важно включать в рацион белки — они необходимы для выработки нейротрансмиттеров, отвечающих за процессы запоминания. Подходящие источники: яйца, творог, нежирное мясо, морская рыба, бобовые и натуральные йогурты.