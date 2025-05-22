Диетолог раскрыла, какие продукты помогут успешно сдать экзамены

Сладости и энергетические напитки дают лишь кратковременный прилив сил.
Правильное питание во время подготовки к экзаменам играет важную роль в поддержке умственной активности и общего самочувствия. Врач-диетолог клиники академика Ройтберга Марьяна Джутова в беседе с Life.ru рассказала, какие продукты действительно помогают мозгу работать эффективнее и почему стоит отказаться от некоторых популярных перекусов.
«Правильное питание во время подготовки к экзаменам может стать решающим фактором успеха», — пишет Life.ru со слов Джутовой. Врач рекомендует обратить внимание на цельнозерновые продукты, орехи и сухофрукты. Они обеспечивают стабильный приток энергии и поддерживают концентрацию. Важно включать в рацион белки — они необходимы для выработки нейротрансмиттеров, отвечающих за процессы запоминания. Подходящие источники: яйца, творог, нежирное мясо, морская рыба, бобовые и натуральные йогурты.
Эксперт предупреждает: сладости и энергетические напитки дают лишь кратковременный прилив сил, после которого наступает резкий спад энергии, а также могут вызывать тревожность и раздражительность. Особенно опасно злоупотреблять энергетиками перед экзаменами — это может нарушить сон и повысить нервозность.
Особое внимание стоит уделить омега-3 жирным кислотам, которые содержатся в жирной рыбе, грецких орехах и льняном масле. Эти вещества улучшают работу мозга и помогают справляться со стрессом. Не забывайте и о воде: даже легкое обезвоживание снижает когнитивные функции, поэтому пить воду нужно регулярно небольшими порциями.
Рацион в период экзаменов должен быть сбалансированным: ежедневно включайте белки, сложные углеводы, полезные жиры и свежие овощи. Отдавайте предпочтение натуральным продуктам и избегайте фастфуда. Кофеин допустим в умеренных количествах — одна-две чашки кофе в день не навредят, но злоупотреблять не стоит.