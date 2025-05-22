«Акрон» и «Крылья» расположились на 6-м и 14-м местах по числу ударов в 29 туре

Стали известны некоторые показатели команд из Самарской области в предпоследнем круге чемпионата.
Подопечные Игоря Осинькина по этому показателю — 14-е. В матче против «Спартака» дома пробили всего пять раз. Попали трижды, но забить не удалось. Уступили «красно-белым» всухую, играя вдевятером — 0:2 (12+).
Лидер рейтинга — московское «Динамо» с 25 ударами (девять — в створ), сообщает «Яндекс Спорт».
Недавно писали, что форвард тольяттинцев Артем Дзюба задержится в профессиональном футболе еще как минимум на сезон.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!