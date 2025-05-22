«Акрон» и «Крылья» расположились на 6-м и 14-м местах по числу ударов в 29 туре

В 29-м туре тольяттинский «Акрон» нанес 15 ударов по воротам столичного «Динамо». Из них шесть — в створ. Шестое место в РПЛ. Однако этого не хватило, чтобы спасти ничью. Проиграли москвичам на выезде с разницей в один гол — 1:2 (12+).