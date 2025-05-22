Newsis: Сеул считает, эсминец КНДР не получил серьезных повреждений при спуске

Новый северокорейский эсминец, который Пхеньян пытался спустить на воду, вряд ли получил серьезные повреждения при аварии. Об этом со ссылкой на сотрудника Министерства объединения Республики Корея сообщает агентство Newsis.
В ведомстве отметили, исходя из того, что власти КНДР дали срок на восстановление корабля до июньского пленума партии, можно предположить что судно не получило масштабных повреждений, которые бы влияли на функционирование.
Собеседник агентства также сообщил, что корабль сейчас находится в воде. Предполагается, что власти КНДР пытались применить поперечный спуск на воду.
Ранее сообщалось, что в Корейской Народной Демократической Республике произошел инцидент, который может закончиться для некоторых причастных к нему весьма плачевно. 21 мая в Чхонджине пытались спустить на воду новый эсминец, но сделать это не получилось. Самое важно, что на торжественной церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.