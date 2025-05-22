Newsis: Сеул считает, эсминец КНДР не получил серьезных повреждений при спуске

Ранее сообщалось, что в Корейской Народной Демократической Республике произошел инцидент, который может закончиться для некоторых причастных к нему весьма плачевно. 21 мая в Чхонджине пытались спустить на воду новый эсминец, но сделать это не получилось. Самое важно, что на торжественной церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.