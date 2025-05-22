В Красноярске прошел круглый стол с участием горожан, посвященный строительству метротрамвая

Основной проблемой, озвученной жителями улицы Конституции СССР, был высокий уровень шума от строительных работ, особенно в ночное время. Заказчик строительства заверил, что подрядчику будет направлено требование о проведении замеров уровня шума и принятии мер по его снижению в ночное время. Представитель подрядчика сообщил, что самые шумные работы по данному адресу будут завершены в течение месяца.