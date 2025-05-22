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В Красноярске прошел круглый стол с участием горожан, посвященный строительству метротрамвая

В рамках встречи, организованной с участием Центра транспортной логистики и компании-подрядчика, красноярцы получили ответы на вопросы о текущем статусе строительства. Жители выразили обеспокоенность, касающуюся различных аспектов проекта.

В рамках встречи, организованной с участием Центра транспортной логистики и компании-подрядчика, красноярцы получили ответы на вопросы о текущем статусе строительства. Жители выразили обеспокоенность, касающуюся различных аспектов проекта.

Основной проблемой, озвученной жителями улицы Конституции СССР, был высокий уровень шума от строительных работ, особенно в ночное время. Заказчик строительства заверил, что подрядчику будет направлено требование о проведении замеров уровня шума и принятии мер по его снижению в ночное время. Представитель подрядчика сообщил, что самые шумные работы по данному адресу будут завершены в течение месяца.

Кроме того, поднимался вопрос о безопасности подземных линий метротрамвая для близлежащих зданий. Жителям было разъяснено, что все здания в зоне потенциального воздействия были обследованы, и рисков не выявлено. Трасса в основном пролегает под дорогами. Ведется мониторинг состояния зданий. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы, что подтверждает его соответствие строительным нормам.