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В Самаре пройдет лекция Петра Якубсона «Бункеры запасной столицы» 28 мая

В Самаре планируется провести лекцию на необычную тему — о бункерах, которые были построены в Куйбышеве.

В Самаре планируется провести лекцию на необычную тему — о бункерах, которые были построены в Куйбышеве. Подробности рассказали в ВООПИиК.

Мероприятияе состоится 28 мая 2025 года в 19:00 в Доме архитектора (Вилоновская, 10). Лекцию проведет известный самарский диггер Петр Якубсон.

Событие приурочено к 80-летию Победы.

Программа обещает быть интересной — в Куйбышеве была построена масса укрытий, ведь сюда во время ВОВ эвакуировали посольства многих стран, а также планировалось перевезти правительство в случае неудачи войск под Москвой.

Вход на мероприятие свободный.

Больше интересного уже в телеграм-канале «МК в Самаре».