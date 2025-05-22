В Самаре пройдет лекция Петра Якубсона «Бункеры запасной столицы» 28 мая

В Самаре планируется провести лекцию на необычную тему — о бункерах, которые были построены в Куйбышеве. Подробности рассказали в ВООПИиК.
Мероприятияе состоится 28 мая 2025 года в 19:00 в Доме архитектора (Вилоновская, 10). Лекцию проведет известный самарский диггер Петр Якубсон.
Событие приурочено к 80-летию Победы.
Программа обещает быть интересной — в Куйбышеве была построена масса укрытий, ведь сюда во время ВОВ эвакуировали посольства многих стран, а также планировалось перевезти правительство в случае неудачи войск под Москвой.
Вход на мероприятие свободный.
Больше интересного уже в телеграм-канале «МК в Самаре».