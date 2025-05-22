Губернаторы лично ответят за понижение рождаемости: как по-новому будут оценивать глав регионов

Губернаторов будут оценивать по коэффициенту рождаемости.
С 2026 года в России вводится новый ключевой показатель эффективности (KPI) для глав регионов — суммарный коэффициент рождаемости (СКР). Он включает среднее количество детей, которых одна женщина может родить в репродуктивный период. Целью данного нововведения будет мотивация губернаторов к выполнению национальных целей. Расчет будет производиться по специальной системе, которая тестировалась еще в 2024 году. Все это связано с тем, что в последние десятилетия изменилась половозрастная структура населения. О том, что из себя представляет новый показатель KPI, почему в России падает рождаемость и как работодателей хотели обязать отвечать за демографию — в материале URA.RU.
Рождаемость как новый показатель KPI.
Голикова заявила о новом показателе KPI для глав регионовФото: Роман Наумов © URA.RU.
В России с 2026 года оценка эффективности губернаторов будет включать новый показатель — суммарный коэффициент рождаемости. Об этом сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова, ее слова передает издание «Эксперт».
«Суммарный коэффициент рождаемости вошел в перечень показателей для оценки эффективности деятельности глав регионов Применяться он будет начиная со следующего года — в 2026 году будет оцениваться работа губернаторов за 2025 год», — заявила Голикова. Она пояснила, что этот KPI станет одним из ключевых критериев при подведении итогов работы руководителей субъектов Федерации.
Подробности о нововведении.
Цель нововведений — мотивировать губернаторов к достижению национальных целей по повышению демографииФото: Анна Майорова © URA.RU.
СКР был впервые включен в ключевые показатели KPI еще в 2024 году. Однако система, по которой он рассчитывался, еще проходила проверку.
Этот показатель характеризует среднее количество детей, которых может родить одна женщина в репродуктивном возрасте (15−49 лет) при сохранении текущего уровня рождаемости. Об этом сообщало издание «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный Министерством экономического развития.
Это изменение закреплено указом президента РФ Владимира Путина от 28 ноября 2024 года, который обновил перечень из 21 критерия оценки эффективности глав регионов. Первые результаты оценки по новому критерию ожидаются в 2026 году.
СКР добавлен к уже существовавшим показателям, таким как численность населения и ожидаемая продолжительность жизни. Цель — мотивировать губернаторов к достижению национальных целей, включая улучшение демографической ситуации. Представитель Минтруда в беседе с «Ведомостями» разъяснил, что личная вовлеченность региональных руководителей в вопросы поддержки семей с детьми и развитие инфраструктуры, ориентированной на нужды семей с учетом особенностей регионов, будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения рождаемости и принятию эффективных решений в демографической сфере.
Контекст изменений.
В России с 2016 года снижается рождаемостьФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
По данным Росстата, СКР в России снизился с максимального в новейшей истории значения 1,78 в 2015 году до 1,41 в 2023 году, что ниже уровня воспроизводства населения (2,1). Это минимальный показатель за последние 17 лет — в 2006 году он составлял 1,31. В одном из своих майских указов 2024 года Путин поручил увеличить СКР до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. В том же году власти усилили меры по стимулированию рождаемости, включая ограничения на аборты и выплаты для рожающих студенток в некоторых регионах.
Реализация и расчет.
Показатель СКР будет рассчитываться на основе автоматизированных данных подсистемы «Цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» (ГИС ЦАП) с учетом численности женщин репродуктивного возраста. Методика оценки разработана Минэкономразвития и утверждена правительством. С 2025 года KPI по рождаемости начнет применяться для оценки работы губернаторов за год, а с 2026 года — для подведения итогов за 2025 год.
Финансовое стимулирование.
Федеральный бюджет выделяет 13 млрд рублей ежегодно для регионов, чтобы стимулировать выполнение KPI, включая меры поддержки семей, отметила Голикова. По ее словам, эти средства будут распределяться между регионами в зависимости от достигнутых показателей рождаемости, что позволит поддержать инициативы, направленные на улучшение демографической ситуации в стране.
KPI по рождаемости для работодателей.
В прошлом году в ГД предлагали обязать работодателей отвечать за рождаемостьФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В 2024 году в Госдуме была выдвинута инициатива по вводу KPI по рождаемости для работодателей. В соответствии с данным предложением, руководители организаций должны будут предоставлять отчеты о количестве детей, появившихся на свет среди сотрудников за отчетный период, а также предусматривать дополнительные выплаты при рождении ребенка. Об этом сообщила первый зампред Комитета ГД по вопросам семьи Татьяна Буцкая в рамках Восточного экономического форума.
Буцкая в беседе с MSK1.ru отметила, что каждый работодатель обязан отчитываться по данному коэффициенту рождаемости. По ее словам, руководители предприятий не только должны отслеживать этот показатель, но и принимать меры для его повышения. Среди возможных стимулов предлагается введение дополнительных выплат, а также привлечение так называемых «семейных кураторов», чья задача — информировать коллектив о государственной и корпоративной поддержке семей с детьми. Она также отметила, что подобные практики уже реализуются в ряде компаний в экспериментальном порядке.
Причины падения рождаемости.
Причиной падения рождаемости стало изменение половозрастной структуры населения Фото: Игорь Пантин © URA.RU.
Основной причиной снижения рождаемости в России стала трансформация половозрастной структуры населения, заявила Голикова. Она подчеркнула, что количество женщин детородного возраста стабильно уменьшается, и, по прогнозам, эта тенденция сохранится до 2046 года.
«С 2016 года рождаемость вновь начала снижаться. На это повлияло множество факторов, главный из которых — изменение половозрастной структуры населения как последствие предыдущих десятилетий», — заявила зампред правительства.
По словам Голиковой, за последние двадцать лет в России и во многих других странах мира изменились возрастные подходы к рождению детей: молодое поколение все чаще делает ставку на профессиональное развитие и финансовую независимость, откладывая создание семьи и рождение детей на более поздний срок. Эти демографические сдвиги оказывают дополнительное влияние на общие показатели рождаемости в стране.