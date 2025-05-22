Губернаторы лично ответят за понижение рождаемости: как по-новому будут оценивать глав регионов

По данным Росстата, СКР в России снизился с максимального в новейшей истории значения 1,78 в 2015 году до 1,41 в 2023 году, что ниже уровня воспроизводства населения (2,1). Это минимальный показатель за последние 17 лет — в 2006 году он составлял 1,31. В одном из своих майских указов 2024 года Путин поручил увеличить СКР до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. В том же году власти усилили меры по стимулированию рождаемости, включая ограничения на аборты и выплаты для рожающих студенток в некоторых регионах.