Бывший советский военный после 40 лет в Афганистане вернулся на родину

Бывший советский военнослужащий Сергей Красноперов вернулся на родину из Афганистана, где провел 40 лет, передает RT.
Красноперов ранее жил в Кургане. Он приехал в Афганистан во время службы в армии. В 1985 году он самовольно покинул часть после ссоры с сослуживцами, после чего угодил в плен к моджахедам.
Красноперову удалось выжить. Он пережил несколько войн и серьезных болезней. Сегодня мужчине 60 лет. За годы, проведенные на чужбине, он женился на местной девушке и завел большую семью. Вместе с супругой он воспитывает шестерых детей. Имя он сменил на Нурмомад и принял ислам.
По словам Красноперова, советские власти предлагали ему вернуться домой, однако он отказался, так как у него уже была семья в Афганистане, которую он не мог оставить.
В Афганистане мужчина занимается строительством дорог и работает на местной электростанции.
Долгие годы он не видел родных, поэтому приехал в Россию, чтобы увидеться с ними. Здесь у него осталась мать, которой сейчас более 80 лет.