Бывший советский военный после 40 лет в Афганистане вернулся на родину

Красноперову удалось выжить. Он пережил несколько войн и серьезных болезней. Сегодня мужчине 60 лет. За годы, проведенные на чужбине, он женился на местной девушке и завел большую семью. Вместе с супругой он воспитывает шестерых детей. Имя он сменил на Нурмомад и принял ислам.