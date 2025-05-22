Светящаяся полоса над США и Канадой вызвала споры ученых

Яркая мерцающая полоса, повисшая в ночном небе в субботу, 17 мая, напугала жителей Канады и Соединенных Штатов. Она тянулась на сотни километров и напоминала луч огромного прожектора. Ученые пытаются выяснить природу этого явления.
Сначала специалисты предположили, что полоса — это специфическое северное сияние. Другая версия происхождения луча заключается в том, что он возникла из-за запуска новой китайской ракеты Zhuque-2E Y2, старт был за час до явления.
По словам ученых, светилось топливо, сброшенное на высоте примерно 250 километров. Оно вступило в реакцию с атмосферой, передает портал Spaceweather.
Ранее специалисты выяснили, что внутреннее ядро Земли может оказаться под угрозой взрыва из-за резких перепадов давления. Возможен ли такой исход, «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом.
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