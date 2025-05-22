Витамины стали дороже: Стало известно, насколько россияне раскошелятся для готовки винегрета

Другие основные компоненты винегрета также существенно подорожали: свёкла выросла в цене на 42% до 98 рублей за килограмм, морковь стала стоить на 29% дороже (76 ₽/кг). Остальные ингредиенты продемонстрировали более умеренный, но всё же ощутимый рост цен: упаковка укропа теперь обходится в 49 рублей (+11%), репчатый лук — 74 рубля за килограмм (+21%), консервированный горошек подорожал до 106 рублей за банку (+23%).