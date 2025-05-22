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Витамины стали дороже: Стало известно, насколько россияне раскошелятся для готовки винегрета

Аналитики компании АТОЛ провели исследование, которое показало значительное подорожание ингредиентов для традиционного русского винегрета. Как сообщает «Газета.ru», приготовление этого популярного салата теперь обходится россиянам в среднем на 24% дороже по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост цен зафиксирован на картофель — килограмм этого корнеплода теперь стоит 91 рубль, что на целых 63% выше показателей 2024 года.

Источник: Life.ru

Другие основные компоненты винегрета также существенно подорожали: свёкла выросла в цене на 42% до 98 рублей за килограмм, морковь стала стоить на 29% дороже (76 ₽/кг). Остальные ингредиенты продемонстрировали более умеренный, но всё же ощутимый рост цен: упаковка укропа теперь обходится в 49 рублей (+11%), репчатый лук — 74 рубля за килограмм (+21%), консервированный горошек подорожал до 106 рублей за банку (+23%).

Также заметно увеличилась стоимость растительного масла (142 рубля за бутылку, +25%) и солёных огурцов (245 рублей за банку). Для тех, кто предпочитает добавлять в винегрет квашеную капусту, этот ингредиент теперь обойдётся в 183 рубля, что на 17% дороже, чем в прошлом году.

Ранее Life.ru сообщал о том, что в России наблюдается увеличение цен на черешню и персики, что связано с резкими заморозками. Холодные ночи в Крыму также могут способствовать подорожанию фруктов и ягод. Тем не менее, май обещает россиянам радостную новость: прогнозируется заметное снижение цен на клубнику.