Главные новости 22 мая 2025 года

Военнослужащий Сергей Красноперов, который попал в плен в Афганистане как советский военнослужащий в 1985 году, вернулся на родину. В Афганистане он изменил имя на Нурмомад, принял ислам, женился, устроился на работу. Сейчас Сергею 60 лет. Он прибыл в Россию для встречи с родственниками.