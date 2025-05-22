Главные новости 22 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 мая 2025 года.
Силы ПВО России ликвидировали за ночь 105 дронов ВСУ
В ночь на 22 мая российские силы ПВО отразили очередную атаку украинских БПЛА. Всего было сбито 105 дронов, 35 из них — над Московской областью. В перечне атакованных регионов также Орловская, Курская, Белгородская, Тульская, Калужская, Воронежская, Липецкая, Смоленская и Брянская области.
США нанесли рекордный удар с авианосца по террористам
С американского авианосца Harry Truman был нанесен крупнейший авиаудар в истории — 125 тысяч фунтов. Целью атаки стали объекты террористической инфраструктуры в Сомали. В результате удара ликвидированы порядка 48 боевиков. Атака была произведена еще 1 февраля, но Пентагон сообщил о ней только сейчас.
В США убили двух сотрудников посольства Израиля
В Вашингтоне у еврейского музея произошло убийство двух сотрудников израильского посольства в США. О происшествии рассказала министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. Правоохранительные ведомства ведут расследование, чтобы найти стрелявшего и привлечь его к ответственности за преступление.
Советский солдат вернулся в РФ спустя 40 лет жизни в Афганистане
Военнослужащий Сергей Красноперов, который попал в плен в Афганистане как советский военнослужащий в 1985 году, вернулся на родину. В Афганистане он изменил имя на Нурмомад, принял ислам, женился, устроился на работу. Сейчас Сергею 60 лет. Он прибыл в Россию для встречи с родственниками.
В КНДР Ким Чен Ын стал свидетелем аварии при спуске эсминца
В Северной Корее во время торжественной церемонии спуска на воду нового эсминца, на которой присутствовал верховный лидер страны Ким Чен Ын, произошла авария. Корабль был поврежден. Глава КНДР назвал происшествие результатом «безответственности» и распорядился восстановить судно.