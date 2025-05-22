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Две девочки-подростка открыли купальный сезон в Омске

Видео речной прогулки попало в соцсети.

Источник: Комсомольская правда

Две несовершеннолетние омички сочли третью декаду мая вполне подходящей для водных развлечений. Как только установилась солнечная погода, девочки-подростки вошли в Омку. Запись несанкционированной речной прогулки появилась в паблике «Инцидент Омск».

На опубликованных фото и ролике можно увидеть, что юные сибирячки бесстрашно идут по акватории и едва не падают. Действие происходит неподалеку от торгового комплекса «Триумф».

Фото: vk.com/inci55

«Две девочки открыли купальный сезон на Омке. Повторять другим не рекомендуем!», — написал автор поста.

Ранее «КП Омск» рассказал, что ученица сельской школы напала на сотрудницу пункта выдачи заказов.