Две девочки-подростка открыли купальный сезон в Омске

Две несовершеннолетние омички сочли третью декаду мая вполне подходящей для водных развлечений. Как только установилась солнечная погода, девочки-подростки вошли в Омку. Запись несанкционированной речной прогулки появилась в паблике «Инцидент Омск».
На опубликованных фото и ролике можно увидеть, что юные сибирячки бесстрашно идут по акватории и едва не падают. Действие происходит неподалеку от торгового комплекса «Триумф».
Фото: vk.com/inci55
«Две девочки открыли купальный сезон на Омке. Повторять другим не рекомендуем!», — написал автор поста.
Ранее «КП Омск» рассказал, что ученица сельской школы напала на сотрудницу пункта выдачи заказов.