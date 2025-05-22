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В Свердловской области на ЕГЭ установят более 3200 камер с ИИ

Списать школьникам на ЕГЭ станет невозможным, за ними будет следить искусственный интеллект.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в Свердловской области будет задействовано около 3270 камер с системой искусственного интеллекта, сообщил директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.

Эта технология поможет контролировать безопасность и честность проведения экзаменов примерно для 19 000 участников, из которых 17 000 — выпускники текущего года.

— В прошлом году технология проявила себя хорошо, в этом году мы ее развили. Алгоритмы на основе машинного зрения в дни проведения экзаменов будут просматривать онлайн видеопоток, — рассказал Лукошков.

Камеры будут оснащены нейросетями и автоматически выявят подозрительное поведение: использование шпаргалок, вынос материалов и другие нарушения. При обнаружении таких действий система сигнализирует наблюдателям для последующей проверки и принятия мер.

По словам директора «Ростелекома», технология уже успешно применялась в прошлом году и в 2024-м была значительно улучшена. Многоступенчатый контроль с помощью ИИ позволит существенно снизить количество нарушений и повысить объективность экзаменационного процесса.