В Свердловской области на ЕГЭ установят более 3200 камер с ИИ

В 2025 году на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в Свердловской области будет задействовано около 3270 камер с системой искусственного интеллекта, сообщил директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.
Эта технология поможет контролировать безопасность и честность проведения экзаменов примерно для 19 000 участников, из которых 17 000 — выпускники текущего года.
— В прошлом году технология проявила себя хорошо, в этом году мы ее развили. Алгоритмы на основе машинного зрения в дни проведения экзаменов будут просматривать онлайн видеопоток, — рассказал Лукошков.
Камеры будут оснащены нейросетями и автоматически выявят подозрительное поведение: использование шпаргалок, вынос материалов и другие нарушения. При обнаружении таких действий система сигнализирует наблюдателям для последующей проверки и принятия мер.
По словам директора «Ростелекома», технология уже успешно применялась в прошлом году и в 2024-м была значительно улучшена. Многоступенчатый контроль с помощью ИИ позволит существенно снизить количество нарушений и повысить объективность экзаменационного процесса.