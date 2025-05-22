Умер бывший тренер сборной Нидерландов по футболу Нол де Рюйтер

В Нидерландах скончался бывший тренер национальной сборной по футболу Нол де Рюйтер, ему было 85 лет, передает пресс-служба федерации футбола страны.
Уточняется, что де Рюйтер входил в состав тренерского штаба сборной во время чемпиона Европы-1988, когда команда единственный раз за свою историю одержала победу на таком уровне.
В 1990 году де Рюйтер являлся главным тренером сборной, также он тренировал в 1994—1995 годах национальную команду Египта.
Нол де Рюйтер родился 6 апреля 1940 года в голландском городе Утрехт. В качестве футболиста выступал за ВВВ ДОС, Велокс и УСВ Элинквейк, занимал позицию полузащитника. После завершения тренерской карьеры работал главным скаутом в клубе «Утрехт».
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