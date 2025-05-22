На сайте Кремля обновили герб и вернули на нем православные кресты

Администрация президента России изменила оформление государственного герба на официальном сайте Кремля и в соцсетях. Обновленный вариант был размещен в четверг, 21 мая.
В новой версии герба восстановлены традиционные кресты на державе и коронах двуглавого орла. Ранее герб имел стилизованный вид — кресты были заменены на ромбы, передает сайт.
Ранее военные блогеры возмутились видео награждения секретаря Совета безопасности Чечни Адама Кадырова, сына главы республики Рамзана Кадырова, из-за искаженного герба России, где отсутствовали кресты — христианские символы.
Другой случай произошел в середине октября 2024 года, когда управление культуры Рязани представило новый логотип, который вызвал неоднозначную реакцию — на изображении куполов у православного храма отсутствовали кресты.
В сентябре того же года министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что учителя Мансура Жабраилова уволили из региональной школы за оскорбление чувств христиан, тогда же в его отношении начали расследование. Позднее преподаватель извинился за свои слова на камеру.