На сайте Кремля обновили герб и вернули на нем православные кресты

В сентябре того же года министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что учителя Мансура Жабраилова уволили из региональной школы за оскорбление чувств христиан, тогда же в его отношении начали расследование. Позднее преподаватель извинился за свои слова на камеру.