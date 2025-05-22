Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На сайте Кремля обновили герб и вернули на нем православные кресты

Администрация президента России изменила оформление государственного герба на официальном сайте Кремля и в соцсетях. Обновленный вариант был размещен в четверг, 21 мая.

Администрация президента России изменила оформление государственного герба на официальном сайте Кремля и в соцсетях. Обновленный вариант был размещен в четверг, 21 мая.

В новой версии герба восстановлены традиционные кресты на державе и коронах двуглавого орла. Ранее герб имел стилизованный вид — кресты были заменены на ромбы, передает сайт.

Ранее военные блогеры возмутились видео награждения секретаря Совета безопасности Чечни Адама Кадырова, сына главы республики Рамзана Кадырова, из-за искаженного герба России, где отсутствовали кресты — христианские символы.

Другой случай произошел в середине октября 2024 года, когда управление культуры Рязани представило новый логотип, который вызвал неоднозначную реакцию — на изображении куполов у православного храма отсутствовали кресты.

В сентябре того же года министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что учителя Мансура Жабраилова уволили из региональной школы за оскорбление чувств христиан, тогда же в его отношении начали расследование. Позднее преподаватель извинился за свои слова на камеру.