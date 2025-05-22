В Ростове 22 мая ожидается теплая и солнечная погода

В четверг, 22 мая, на протяжении всего дня гостей и жителей города будет радовать ясная погода. Утром столбики термометров покажут до +17 градусов, а в дневное время воздух прогреется до +23. Вечером в донской столице ожидается +20 градусов, а ночью столбики термометров покажут +15 градусов.