В Ростове 22 мая ожидается теплая и солнечная погода

В Ростове-на-Дону после затяжных дождей, в город придет солнечная погода. Актуальный прогноз опубликовали специалисты Гидрометцентра.
В четверг, 22 мая, на протяжении всего дня гостей и жителей города будет радовать ясная погода. Утром столбики термометров покажут до +17 градусов, а в дневное время воздух прогреется до +23. Вечером в донской столице ожидается +20 градусов, а ночью столбики термометров покажут +15 градусов.
На протяжении всего дня ожидается западный ветер. Его порывы достигнут больше пяти метров в секунду.
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