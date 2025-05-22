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Россиянам подсказали биологические методы борьбы с агрессивным борщевиком на участке

Борщевик — это не просто сорняк, а настоящая угроза для дачных участков. Это агрессивное инвазивное растение не только портит внешний вид сада, но и может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем из-за фототоксичных веществ в своём соке. В Московской области за бездействие по его уничтожению предусмотрены штрафы от двух до пяти тысяч рублей. Как справиться с этой напастью, объяснила садовод Надежда Кашнова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Источник: Life.ru

По словам Кашновой, ключ к успеху — аккуратность и системность. Лучший способ борьбы с борщевиком — это механическое удаление. Чтобы избежать контакта с ядовитым соком сорняка, важно надеть перчатки и защитные очки. Выкапывать корни растения следует целиком, и лучше всего делать это в солнечную погоду, когда борщевик активно растёт. Если ручной труд не приносит результатов, стоит обратиться к химическим средствам.

«Существует множество гербицидов, предназначенных для борьбы с борщевиком. Но будьте осторожны: следуйте инструкциям на упаковке и закрывайте участок от домашних животных и детей во время обработки», — подчеркнула Кашнова.

Однако не стоит забывать и о биологических методах. В борьбе с борщевиком могут помочь мучнистые черви и другие организмы. Этот метод требует времени, но он эффективен и безопасен для окружающей среды, добавила садовод.

Регулярное скашивание также поможет контролировать численность борщевика. Скашивать растения нужно до цветения, чтобы предотвратить распространение семян.

Ранее россиянам рассказали, какие цветы можно высаживать даже в заморозки. Уже сейчас можно посадить на участке настурцию и васильки.