Россиянам подсказали биологические методы борьбы с агрессивным борщевиком на участке

Борщевик — это не просто сорняк, а настоящая угроза для дачных участков. Это агрессивное инвазивное растение не только портит внешний вид сада, но и может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем из-за фототоксичных веществ в своём соке. В Московской области за бездействие по его уничтожению предусмотрены штрафы от двух до пяти тысяч рублей. Как справиться с этой напастью, объяснила садовод Надежда Кашнова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».