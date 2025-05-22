Парковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летом

«С первых чисел июня открывается временный новый рынок на период реконструкции старого. Все знают о пробках постоянных в этом месте. У нас там фактически узкое горлышко, а постоянные парковки на мосту затрудняет движение автолюбителям. В этой связи устанавливаем светофоры на остановке перед пешеходным переходом со стороны автовокзала, 5-й квартал. А также устанавливаем светофор и организуем пешеходный проход со стороны улицы Московской», — рассказала глава администрации.