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Спортсмены Самарской области взяли первые медали на «Туриаде» 2025 года

Турнир проходит в соседнем Саратовском регионе (6+). О достижениях наших атлетов рассказали представители Минспорта губернии.

Турнир проходит в соседнем Саратовском регионе (6+). О достижениях наших атлетов рассказали представители Минспорта губернии.

В личном первенстве по спортивному туризму на пешеходных дистанциях серебро взял представитель Самарской области Александр Губанов. Золото досталось Игорю Дмитриеву из Марий Эл, бронза — Эльнару Гизатулину из Татарстана.

В министерстве добавили:

«Также состоялось награждение по результатам первенства ПФО в дисциплине “маршруты”. Проходило зимой. Диплом получила Мария Васильева из сборной 63-го региона».

А до этого рассказывали о местных спортсменах, которые завоевали медали на турнире по мини-гольфу в Тольятти (6+).

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