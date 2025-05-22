Спортсмены Самарской области взяли первые медали на «Туриаде» 2025 года

Турнир проходит в соседнем Саратовском регионе (6+). О достижениях наших атлетов рассказали представители Минспорта губернии.
В личном первенстве по спортивному туризму на пешеходных дистанциях серебро взял представитель Самарской области Александр Губанов. Золото досталось Игорю Дмитриеву из Марий Эл, бронза — Эльнару Гизатулину из Татарстана.
В министерстве добавили:
«Также состоялось награждение по результатам первенства ПФО в дисциплине “маршруты”. Проходило зимой. Диплом получила Мария Васильева из сборной 63-го региона».
А до этого рассказывали о местных спортсменах, которые завоевали медали на турнире по мини-гольфу в Тольятти (6+).
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