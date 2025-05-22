«Газпром нефть» показала рост добычи и переработки нефти в первом квартале 2025 года

Несмотря на сложные макроэкономические условия, «Газпром нефть» продолжает показывать уверенный рост ключевых показателей. По итогам первого квартала 2025 года компания увеличила объем добычи углеводородов на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (уже сейчас добыча сырья составила 32,5 млн тонн в нефтяном эквиваленте). Объемы нефтепереработки также выросли: за три месяца было переработано 10,6 млн тонн нефти, что на 1,8% больше, чем в первом квартале 2024 года.
Особое внимание компания уделяет внедрению современных технологий для устойчивого развития своих производственных активов. На Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) успешно завершены разработка и тестирование систем автоматизированного мониторинга состояния воздуха. Эти инновационные решения, созданные при участии Росприроднадзора, легли в основу отраслевых стандартов и рекомендаций для нефтеперерабатывающей отрасли.
Весной 2025 года ОНПЗ посетил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он высоко оценил инновационные проекты по модернизации предприятия. Благодаря обновлению производственных мощностей завод смог увеличить поставки топлива для российских потребителей. Современные технологии позволили достичь практически безотходной переработки нефти с глубиной до 100%. Сегодня Омский НПЗ располагает одним из самых передовых наборов технологических процессов в мировой нефтепереработке.
Компания продолжит фокусироваться на повышении эффективности производства и внедрении экологически ориентированных решений. Таким образом ОНПЗ вновь подтвердил статус одного из лидеров отрасли.