«Газпром нефть» показала рост добычи и переработки нефти в первом квартале 2025 года

Несмотря на сложные макроэкономические условия, «Газпром нефть» продолжает показывать уверенный рост ключевых показателей. По итогам первого квартала 2025 года компания увеличила объем добычи углеводородов на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (уже сейчас добыча сырья составила 32,5 млн тонн в нефтяном эквиваленте). Объемы нефтепереработки также выросли: за три месяца было переработано 10,6 млн тонн нефти, что на 1,8% больше, чем в первом квартале 2024 года.